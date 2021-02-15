Учебник по истории Нижнего Новгорода планируют создать и тиражировать организаторы проекта "Я открываю Нижний Новгород"

В культурно-познавательный проект "Я открываю Нижний Новгород" с января по декабрь прошлого года вовлекли 40 тысяч человек. В нём участвовали 152 образовательных учреждения из восьми районов города.

Проект "Я открываю Нижний Новгород" был приурочен к 800-летию нашего города в 2021 году. Эта инициатива принадлежит региональному благотворительному фонду "Земля Нижегородская" – её поддержали "Команда 800" и Фонд президентских грантов. Цель проекта определили следующую: формирование у школьников бережного отношения к историческому и культурному наследию города посредством взаимодействия между школами, учащимися и родителями.

– Проект получился масштабным и захватывающим. По мере его реализации появлялись новые сюжеты. Участники проекта сделали огромное количество аудиогидов и фотографий города. Школьники хотели отразить свой взгляд на город и проявить себя. Но выявились и точки роста: уровень краеведения в школах может быть значительно выше при изменении подхода к преподаванию. Нижнему Новгороду в преддверии его 800-летия нужен учебник об истории города, причём изданный большим тиражом, чтобы он оказался у каждого учащегося. Надеюсь, что решение этого вопроса станет продолжением проекта, – поделился руководитель проекта "Я открываю Нижний Новгород" Александр Сериков.

К сведению, этот проект состоит из семи проектных линий:

- "Я продвигаю Нижний";

- "От дома до школы";

- "Говорит Нижний Новгород";

- "Моя семья в истории Нижнего Новгорода";

- "Я вижу Нижний";

- "Будущее Нижнего Новгорода";

- "Знатоки Нижнего Новгорода".

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