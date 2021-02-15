Третий том "Книги памяти" презентует Нижегородская Общественная палата 18 февраля

В скором времени, 18 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества, Общественная палата Нижегородской области совместно с Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотекой имени В.И. Ленина представит третий том издательского проекта "Книга памяти" "Нижегородцы – кавалеры Георгиевского креста Великой войны 1914-1918". Информацией об этом поделилась пресс-служба регионального правительства со ссылкой на Общественную палату.

Проект "Книга памяти" реализуют сразу несколько учреждений: нижегородское отделение Института российской истории РАН, правительство области, Общественная палата и региональное отделение общероссийской организации ветеранов Вооружённых сил РФ.

Начнётся презентация третьего тома в 15:00 в большом зале Торгово-промышленной палаты. Она расположена по адресу: улица Нестерова, дом № 31. В мероприятии будут участвовать представители министерства образования, науки и молодёжной политики, министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области, Общественной палаты, министерства культуры, а также ветераны Вооружённых сил, работники культуры и образования, краеведы, представители общественности, издательства, историки, писатели, правнук полного Георгиевского кавалера и, конечно, авторы книги.

Посетившие презентацию в Торгово-промышленной палате увидят тематическую выставку книг "Отвага, мужество и честь: защитникам Отечества посвящается". Её подготовили сотрудники библиотеки имени В. И. Ленина.

Третий том "Книги памяти" продолжит серию публикаций "Возвращённая память" о жителях Нижегородской губернии – участниках войны 1914-1918 гг. Это первое специальное издание, посвящённое нижегородцам – кавалерам Георгиевского креста. За каждой биографической справкой кроется судьба солдата, сражавшегося за Отчизну.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!