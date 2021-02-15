В нижегородской «Дирекции по строительству» проходят обыски

Сотрудники Управления ФСБ по Нижегородской области проводят обыски в Акционерном обществе «Специализированный застройщик Нижегородской области «Дирекция по строительству». Фээсбэшники нагрянули в офис организации утром 15 февраля, сообщает телеграм-канал «Опер пишет…».

Причиной визита спецслужб стало подозрение директора Андрея Нечаева в получении крупной взятки. По данным источника, он получил стройматериалы для своего строящегося коттеджа на сумму 2,1 млн рублей в обмен за согласование документации и приемку многоквартирного жилого дома.

При обыске в офисе Дирекции, а также дома и на банковском счете у Нечаева была обнаружена крупная сумма денег, исчисляемая миллионами рублей, пишет источник.