Мороз -30 градусов ударит в Нижнем Новгороде 16 февраля. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Понижение температуры до -30 градусов ожидается местами в Нижегородской области ночью и утром 16 февраля. Об том предупреждают синоптики ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

По данным метеорологов, тридцатиградусный мороз ударит в низких местах областного центра, а также по западным районам региона. В связи с этим прогнозируется увеличение количества аварий на системах жилищно-коммунального хозяйства, рост числа техногенных пожаров, а также случаев обморожения и переохлаждения населения.

Во избежание обморожения спасатели рекомендуют по возможности сократить пребывание на улице, особенно это касается пожилых людей и детей. Также следует ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте.

Напомним, Нижний Новгород до сих пор борется с последствиями сильнейшего снегопада, который обрушился на город на днях. Для уборки снега были привлечены военные, а в городе объявлен режим ЧС.