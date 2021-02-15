У 431 нижегородца диагностировали коронавирус

По последним данным на 15 февраля, за сутки в Нижегородской области заразился коронавирусом 431 житель. Общее число больных с диагнозом COVID-19 в регионе составило 91 302 человека. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

К хорошим новостям: 396 нижегородцев побороли болезнь за последние сутки. Показатели выздоравления устойчивые. Всего в Нижегородской области, за последние три дня, включая выходные, выписали 1 222 человек. Суммарно 83 206 жителей региона излечились от COVID-19 полностью от начала пандемии.

По информации Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, на сегодня для лечения больных с пневмонией и ОРВИ в медучреждениях региона предусмотрено 4 457 коек. Около 3 тысяч из них обеспечены кислородом, аппаратами ИВЛ – 805. Около 21% областного коечного фонда для лечения подобных больных свободно. Напомним, что коечный фонд перепрофилируется поэтапно – в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Более 3,7 тысячи человек сейчас лечатся амбулаторно. То есть их болезнь протекает в лёгкой форме или бессимптомно. Другие, их свыше 2,8 тысячи, госпитализированы.

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