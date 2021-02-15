ЛУКОЙЛ принял участие в круглом столе, посвященном вопросам участия бизнеса в поддержке системы здравоохранения в условиях пандемии.

10 февраля 2021 года в Торгово-промышленной палате Нижегородской области состоялся круглый стол «Роль бизнеса в поддержке системы здравоохранения в условиях пандемии».

Его программа включала обсуждение потребностей системы здравоохранения в контексте вызовов глобальной пандемии, привлечения внебюджетного финансирования для повышения качества и доступности услуг, а также участие бизнеса в поддержке системы здравоохранения региона в этих условиях.

В мероприятии приняли участие заместитель министра здравоохранения Нижегородской области Алексей Мозалев, заместитель министра социальной политики Нижегородской области Сергей Клементьев, глава регионального исполкома Общероссийского Народного Фронта в Нижегородской области Алексей Алехин.

Бизнес-сферу региона представляли руководители крупных предприятий, которые активно включились в борьбу с пандемией и ее последствиями - ПАО «ЛУКОЙЛ», АО «Выксунский металлургический завод», «Филип Моррис Интернэшнл» в России, ПАО «Мегафон», Росбанк, ПАО «Т Плюс», Ассоциации «Нижегородский ресторанный альянс».

Участники круглого стола обсудили потребности системы здравоохранения в контексте вызовов глобальной пандемии, вопросы, связанные с привлечением внебюджетного финансирования для повышения качества и доступности услуг, а также участие бизнеса в поддержке системы здравоохранения региона в этих условиях, поделились лучшими практиками.

В частности, начальник Управления по работе с федеральными органами власти и общественными организациями ПАО «ЛУКОЙЛ», заместитель председателя Комитета по энергетической политике и энергоэффективности Российского Союза промышленников и предпринимателей Юрий Станкевич в своем выступлении отметил необходимость помощи бизнеса в решении проблем здравоохранения, которые выявила пандемия. Он рассказал, какие действенные инструменты и практики применяются в ПАО «ЛУКОЙЛ», где значимая поддержка системе здравоохранения оказывается на постоянной основе в рамках соглашения о сотрудничестве с органами власти в регионах присутствия.

В период пандемии ЛУКОЙЛ был в числе первых, кто отозвался на общую беду и включился в процесс борьбы с распространением коронавирусной инфекции: осуществлялось доукомплектование медицинских учреждений в регионах средствами индивидуальной защиты, дорогостоящими медикаментами и оборудованием. Около 450 тыс. литров бензина и дизельного топлива было безвозмездно выделено бригадам скорой помощи в ряде регионов России, в частности в республиках Коми и Татарстан, а также в Нижегородской области. ЛУКОЙЛ бесплатно заправляет автотранспорт волонтерских организаций, помогающих уязвимым группам жителей Нижегородской области, а также в республиках Карелия, Удмуртия, Краснодарском и Пермском краях, Астраханской и Воронежской областях. Юрий Станкевич особо отметил готовность Компании продолжать оказание помощи системе здравоохранения в соответствии с запросами, которые формируют органы власти региона.

Заместитель министра здравоохранения Нижегородской области Алексей Мозалев особо подчеркнул во время своего выступления о противостоянии системы здравоохранения региона пандемии COVID-19, что во многом благодаря именно помощи бизнеса системе здравоохранения удалось выстоять и поблагодарил предприятия, продолжающие оказывать помощь по организации вакцинации в регионе.

Завершился круглый стол обсуждением примеров лучших практик и конкретных примеров работы в условиях пандемии среди присутствующих представителей бизнес-сообщества региона и обменом наработанным опытом