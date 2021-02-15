Счётчики доводят до ума.

В Нижегородской области полным ходом идёт установка интеллектуальных приборов учёта, которые сами передают показания за электричество. В 2021 году специалисты «Россети Центр и Приволжье Нижновэнерго» планируют установить в регионе около сорока тысяч «умных» счётчиков. По мнению экспертов, от масштабных нововведений в первую очередь выиграют сами нижегородцы.

Летом прошлого года вступил в силу федеральный закон №522, в народе получивший название «закон об умных счётчиках». Благодаря ему в регионах страны, в том числе и в Нижегородской области, стартовала массовая установка интеллектуальных приборов учёта.

По мнению экспертов, выгоду от внедрения интеллектуального учёта должны почувствовать прежде всего сами потребители. Во-первых, жители смогут оперативно получать точную информацию о потреблении электричества, управлять его объёмами и стоимостью. Во-вторых, повысятся качество услуг и надёжность электроснабжения. Одновременно ожидается серьёзный эффект для энергетиков, - прежде всего, за счёт сокращения потерь и операционных затрат, повышения платёжной дисциплины, а также роста производительности труда.

И, наконец, закон решает важную социальную задачу – освобождает потребителей от обязанности покупать счётчики и оплачивать их установку. Теперь это зона ответственности сетевых компаний (для жителей, которые живут в частных домах) и гарантирующих поставщиков (если речь идёт и многоквартирных домах).

Сейчас в Нижегородской области уже установлено 164 тысячи «умных» счётчиков.

- В 2019 году доля интеллектуальных приборов учёта составляла 11 процентов, 2020 год мы закончили с показателем 18 процентов, задача 2021 года — приблизиться к 30 процентам, - поделился планами управляющей организации «Россети Центра и Приволжья» Игорь Маковский.

В первую очередь новые приборы учёта устанавливаются нижегородцам, чьи счётчики неисправны, выработали свой ресурс или требуют проверки. Также оперативно интеллектуальные приборы учёта появятся в домах жителей при новом технологическом присоединении, а также у тех потребителей, чьи устройства имеют повышенный расход электроэнергии.

Как заявляют специалисты, умные приборы учёта позволяют выстроить чёткую систему управления электроэнергией.

- Модернизация систем учёта электроэнергии и электросетевого оборудования – важная составляющая цифровой трансформации. С её помощью мы успешно решаем задачи по снижению уровня коммерческих потерь, повышению эффективности работы сетевого комплекса, существенно улучшаем показатели качества и надёжности электроснабжения потребителей, - заключает Игорь Маковский.

В масштабных планах компании - кардинально поменять подходы по работе с потребителями.

- 2021 году мы объявляем Годом клиента, - рассказал Игорь Маковский. - Мы нацелены на то, чтобы кардинально изменить подходы к взаимодействию с нашими потребителями. Все эти цели и задачи включены в программу развития дополнительных услуг сервисов наших Обществ. Новая энергетика точно должна быть клиентоориентированной.

Будет продолжено совершенствование каналов и механизмов обратной связи, в том числе за счёт ускоренного развития интерактивных сервисов и цифровизации электросетевого комплекса.

НА ЗАМЕТКУ

В 2021 году «Россети Центр и Приволжье Нижновэнерго» планируют выйти на новый уровень управления электросетевым хозяйством Нижегородской области. В ближайшем будущем в регионе должен появиться уникальный цифровой Центр управления электросетями. Новая структура будет отслеживать бесперебойную доставку электричества в каждый жилой дом, на предприятия и социальные объекты. Центр объединит диспетчерские службы – это позволит быстро реагировать на любые нештатные ситуации и повысит надёжность электроснабжения в регионе.

Юлия МАКСИМОВА