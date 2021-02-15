Дополнительный поезд "Нижний Новгород – Москва" будет курсировать с февраля по май 2021 Фото: Алексей БУЛАТОВ

С февраля по май этого года между Нижним Новгородом и Москвой будет курсировать дополнительный поезд. Введут новый рейс для того, чтобы обеспечить повышенный спрос на пассажирские перевозки. Фирменный "Нижегородец" (№ 35/36) будет дополнительно отправляться из Нижнего в столицу по четвергам и воскресеньям в 23:35. А прибывать в Москву, соответственно, по пятницам и понедельникам в 06:28. В обратную сторону, из Москвы в Приволжскую столицу, поезд отправится в эти же сутки в 23:55. Прибудет в 06:26. Информацией об этом поделилась пресс-служба Горьковской железной дороги – филиала ОАО "РЖД".

Оформить поездные билеты нижегородцы могут в билетных кассах АО "ФПК", на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам", через мобильное приложение "РЖД пассажиры" и через транзакционные терминалы самообслуживания.

В едином информационно-сервисном центре ОАО "РЖД" по телефону 8-800-775-00-00 и на официальном сайте "РЖД" можно узнать дополнительную информацию о расписании поездов дальнего следования. Звонок будет бесплатным для жителей любого региона России.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!