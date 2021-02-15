Воду и свет отключили частично в двух районах Нижнего Новгорода

Сегодня, 15 февраля, в двух районах Нижнего Новгорода частично отключили горячую воду, холодную воду и электроснабжение. Причиной тому стали плановые работы на системах ЖКХ для повышения уровня их надёжности, которые проводят на территории города с определённой периодичностью. Данные о приостановке в оказании коммунальных услуг размещены на официальном сайте Главного управления ГОЧС Нижнего Новгорода.

Таким образом, сегодня с 10:00 до 15:00 жители четырёх домов в Канавинском районе Нижнего Новгорода останутся без горячей воды: это дома № 40 и 42 по улице Октябрьской Революции и дома № 7, 9 по улице Витебская.

В том же районе с 9:00 до 13:00 в доме № 2 по улице Гаугеля не будет электричества.

А с 10:00 до 22:00 жильцам домов № 20А, 21, 22, 23 по улице Травяной в Сормовском районе областного центра придётся подождать возобновления подачи холодной воды.

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