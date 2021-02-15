Актера Олега Валкмана похоронят в Нижнем Новгороде

Олег Валкман скончался 12 февраля на 53 году жизни. Фото: www.valkman.ru

Актера театра и кино Олега Валкмана похоронят на родине в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на официальном сайте, посвященном его творчеству.

Звезда сериала "След" Олег Валкман скоропостижно скончался 12 февраля в Москве после непродолжительной болезни. Ему было 52 года.

«Всю свою жизнь он был бесконечно предан своему делу. Он всегда был отзывчивым и чутким к людям. Утрата эта тяжела и невосполнима», - вспоминают о нем коллеги.

Олег Валкман родился в 1968 году в городе Горьком. Окончил Нижегородское театральное училище имени Евстигнеева, курс Ривы Яковлевны Левите. После этого отправился в Москву и поступил на режиссерский курс в ГИТИС, после окончания которого стал работать в театре Маяковского.

В кино Олег Валкман начал сниматься в девяностых, но по-настоящему узнаваем стал в нулевых, когда стал играть роль патологоанатома Бориса Селиванова в сериале «След». Актер сыграл роли в десятках фильмов и сериалов, среди которых «Бумер», «Штрафбат», «Леди Бомж», «Страна глухих», «Марш Турецкого», «Афера» и другие.

Что стало причиной смерти актера, станет известно после вскрытия, сообщает «Пятый канал». Экспертиза назначена на 15 февраля, после чего его тело будет доставлено в Нижний Новгород.