Порядок выплаты пособий на детей от 3 до 7 лет будет изменен. Фото: Евгения ГУСЕВА

Порядок начисления выплат на детей от 3 до 7 лет будет изменен. В феврале эти пособия будут перечисляться с 15 по 22 февраля, сообщает Министерство социальной политики Нижегородской области.

«В настоящее время на федеральном уровне в действующее законодательство вносятся изменения, о которых мы обязательно сообщим», - подчеркнули в министерстве.

С начала этого года «президентские» пособия назначены на 3336 детей от 3 до 7 лет. Уже получают выплату более 2,2 тысячи семей. В 2021 году на это заложено более трех миллиардов рублей: свыше 2,3 млрд – из федерального бюджета и около 800 млн рублей – из региональной казны.

Как рассказали в министерстве, в 2020 году в регионе выплату получили 52894 семей на общую сумму 3,6 млрд рублей.