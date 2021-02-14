Мелик-Гусейнов застрял в сугробе в Большом Мурашкине

Досадный случай сегодня произошел с министром здравоохранения Нижегородской области Давидом Меликом-Гусейновым. Возвращаясь из больницы в Большом Мурашкине, автомобиль главы минздрава застрял в сугробе. Об этом он рассказал на своей странице в Инстаграм.

- Большое Мурашкино. Еще одна точка географии нашеи области, где обязательно надо было побывать. Только из-за тети Руфы надо было приехать сюда. Ноги сами завели к неи в палату, - поделился Давид Мелик-Гусейнов. - Светлая, добрая, сильная тетя Руфа. Вышел из палаты и улыбаться хочется. Я и улыбался. Больница произвела хорошее впечатление. Чисто. Нет затхлых запахов.

По словам главы регионального минздрава, в прошлом году в этой больнице был сделан ремонт.

- Создали мощное инфекционное отделение. Провели кислород. Оборудовали палаты для маломобильных пациентов, - рассказал министр. - Был везде. И в поликлинике, и в стационаре. Хорошая больница.

Правда, уже на выезде из больницы с ним произошел казус – автомобиль министра застрял в сугробе.

- Ну и кто на прощание застрял в сугробе? Тот - я! Гуртом вытянули машинку на чистое место. Поехали дальше...