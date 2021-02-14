«Ресторан на один вечер» заработал в Богоявлении для детей из детдома

Команда рестораторов отправилась в Богоявление, чтобы устроить праздник для детей. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Большой сюрприз подготовили для детей из Богоявленского детского дома в День всех влюблённых. Нижегородские рестораторы запустили для ребятишек «ресторан на один вечер».

Команда поваров отправилась в Богоявление и устроила настоящий праздник. На один день в селе заработал ресторан, гостями которого стали 28 детей. Всё было устроено, как и положено: в помещении играла музыка, а дети в праздничных нарядах наслаждались блюдами от шефа и изучали сервис, этикет.

- По итогам вечера мы пригласили детей на стажировки в Нижегородские рестораны. Было очень душевно! Для нас исполнили песни, мы пообщались с детьми, рассказали им про душу ресторана! – поделился директор Ассоциации «Нижегородский ресторанный альянс» Алексей Беляев.

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