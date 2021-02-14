Зимние праздники состоялись в восьми районах Нижнего Новгорода

Всего в дворовых праздника приняли участие более 300 жителей.
Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
Минувшим днём в восьми районах Нижнего Новгорода прошли зимние праздники. Спортивные игры проводили волонтеры Победы совместно со студенческими отрядами Нижегородской области.
Развлекали детей прямо во дворах: с ними делали зарядку, проводили зимние старты и эстафеты. В программе мероприятия также был танцевальный флешмоб и создание снежной фигуры в виде сердца, который является символом Дня всех влюблённых. К танцам и творческому процессу лепки из снега также присоединились семьи и влюблённые пары.
Всего в дворовых праздника приняли участие более 300 жителей.
Отметим, что в честь праздника Дня святого Валентина волонтеры раздали более 1000 валентинок прохожим на улицах.
На дне открытых дверей Школы Студенческих Отрядов были организованы мастер-классы по изготовлению валентинок. По итогам, все желающие опустили изготовленные валентинки в «Почту любви», а волонтеры передали их адресатам.
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