Фестиваль Боевых Единоборств прошел в Нижнем Новгороде

385 нижегородцев приняли участие в фестивале.
Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
Сегодня, 14 февраля, в Нижнем Новгороде прошел 11-й Фестиваль Боевых Единоборств, посвящённый 32-ой годовщине вывода Советских Войск из Афганистана и памяти кавалера ордена Мужества Андрея Сошелина.
Мероприятие состоялось во Дворце Спорта «ЗАРЕЧЬЕ», в нём приняли участие 385 нижегородцев. Такой турнир единственный в своем роде, потому что участие в нем для бойцов и учащихся школ абсолютно бесплатное.
В программу фестиваля были включены соревнования по боевому самбо, вольной борьбе, карате, кобудо.
В схватках приняли участие спортсмены профильных школ области, а также воспитанники военно-спортивных клубов. По итогам соревнований были разыграны свыше ста комплектов наград.
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