ФОК «Приокский» принял два городских чемпионата 14 февраля

В ФОКе «Приокский» прошли соревнования по хоккею с шайбой и мини-футболу. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижнем Новгороде сегодня состоялись два городских чемпионата. В физкультурно-оздоровительном комплексе «Приокский» прошли соревнования по хоккею с шайбой и мини-футболу.

Десять команд юных хоккеистов по 20 человек боролись в турнире по хоккею с шайбой. Район также принял десять команд по минифутболу. Соревновались команды по 15 человек.

В ФОКе «Прикоский» большой спортивный день: игры проходят с самого утра и завершатся вечером.

- Сегодня проходят только туры чемпионатов, общие результаты будут известны ближе к маю, - рассказал заместитель директора МБУ СШ «Радий» Сергей Денисов.

Утром в ФОКе также прошли занятия у чирлидирш, девочкам в честь дня всех влюбленных вручили валентинки.

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