В Сормовском парке действуют специальные предложения для влюбленных парочек

Влюблённые парочки проводят свидания в Сормовском парке. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Празднование самого романтичного праздника в Нижнем Новгороде продолжается. Влюблённые парочки проводят свидания в Сормовском парке, катаются на конках и согреваются вкуснейшим кофе.

Сегодня, 14 февраля, на открытом катке парка проходит акция – парочки, пришедшие вместе, могут взять в прокате вторую пару коньков бесплатно. Подобным способом порадовали в этот день любимых уже 10 человек.

Если же в такой морозный день во время прогулки хочется чего-то согревающего, то в кофейне рядом с открытым катком действует акция «Второй кофе бесплатно».

Оба этих предложения действуют до 20:00.

Отметим, что сегодня 36 парочек проведут незабываемое свидание на колесе обозрения в Сормовском парке. Для влюбленных это шанс посмотреть на город с высоты, а также провести полчаса вместе. За это время колесо сделает шесть оборотов, а в подарок пары получат бутылку шампанского.

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