Жители Нижнего Новгорода и области активно празднуют День святого Валентина

ТОС «Мещерское озеро» передали привет всем нижегородцам из «Верхних Печер» Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Сегодня многие нижегородцы решили провести День влюбленных на свежем воздухе и погулять в компании любимых и близких. И никакой мороз не стал для горожан препятствием.

Большой и дружной компанией гуляли ТОС «Мещерское озеро». Они передали привет всем нижегородцам из «Верхних Печер».

А вот жители деревни «Бешенцево» и вовсе собрались вместе, чтобы построить большую снежную горку. В центре населенного пункта в день Святого Валентина собрались все - от мала до велика.

В первый ясный день после большого снегопада более 30 жителей Бешенцева под руководством председателя ТОС «Согласие» Антонины Мясниковой вооружились всем необходимым и построили горку. К слову, детишки тоже активно помогали взрослым, они активно таскали ведерки со снегом и работали лопатками.

После этого на только сделанной горке началось веселое развлечение - катание на ватрушках. Все желающие также могли сделать памятное фото возле двух больших сердец, которые являются символов дня всех влюбленных.

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