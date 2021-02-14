Жители Нижнего Новгорода и области активно празднуют День святого Валентина

ТОС «Мещерское озеро» передали привет всем нижегородцам из «Верхних Печер»
Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
Сегодня многие нижегородцы решили провести День влюбленных на свежем воздухе и погулять в компании любимых и близких. И никакой мороз не стал для горожан препятствием.
Большой и дружной компанией гуляли ТОС «Мещерское озеро». Они передали привет всем нижегородцам из «Верхних Печер».
А вот жители деревни «Бешенцево» и вовсе собрались вместе, чтобы построить большую снежную горку. В центре населенного пункта в день Святого Валентина собрались все - от мала до велика.
В первый ясный день после большого снегопада более 30 жителей Бешенцева под руководством председателя ТОС «Согласие» Антонины Мясниковой вооружились всем необходимым и построили горку. К слову, детишки тоже активно помогали взрослым, они активно таскали ведерки со снегом и работали лопатками.
После этого на только сделанной горке началось веселое развлечение - катание на ватрушках. Все желающие также могли сделать памятное фото возле двух больших сердец, которые являются символов дня всех влюбленных.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!