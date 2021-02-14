В ДТП в Лысковском районе погиб один человек

Смертельная авария произошла сегодня ночью в Лысковском районе. На федеральной трассе М-7 «Волга» столкнулись два автомобиля. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.
В результате происшествия погиб один из водителей.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, а также сотрудники ГИБДД. Для ликвидации последствий ДТП привлекались 4 сотрудника МЧС и 1 единица техники.
Сейчас обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.
Госавтоинспекция также напоминает, что каждый водитель должен выбирать такую скорость движения, чтобы она не превышала установленного ограничения. При этом необходимо учитывать интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и дорожные и метеорологические условия.
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