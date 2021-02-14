Военные помогли очистить улицы Нижнего Новгорода от снега

К уборке была привлечена инженерная техника воинской части, дислоцирующейся в Кстовском районе. Фото: Администрация Нижнего Новгорода.

За последние двое суток в Нижнем Новгороде выпало более 75 сантиметров снега. И, несмотря на то, что дорожные службы работали в усиленном режиме, справиться с последствиями снегопада своими силами не удалось.

Накануне в городе был объявлен режим ЧС. Также к уборке улиц от снега была привлечена инженерная техника воинской части, дислоцирующейся в Кстовском районе. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Автопоезд в сопровождении экипажей ДПС приступил к работе в ночь на 14 февраля, чтобы не мешать проезду транспорта и не создавать пробки. Техника оказалась настолько большой, что легко убирала снежный накат сразу на нескольких полосах движения и даже заходила на встречку.

- В ночь на понедельник военный грейдер будет работать в Нижегородском районе – на Родионова и Казанском шоссе, - отметил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Виталий Ковалёв.

Отметим, что в минувшую субботу на дорогах работали 370 единиц техники, в том числе 94 комбинированных машины, 10 грейдеров, 3 бульдозера и 60 самосвалов.

Ночью 330 единиц техники, в основном, были задействованы в вывозе снега. Всего с начала снегопада из города вывезено более 45 тысяч кубометров снега.

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