Аномально холодная погода продержится в Нижегородской области до 20 февраля

Сильные холода установятся в Нижегородской области в период с 14 по 20 февраля. Такую информацию сообщает ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».
Так, среднесуточная температура воздуха будет на 7-15 градусов ниже климатической нормы (обычная для этого периода года температура от -7 до -9 градусов). На этой неделе вновь ожидается снежная погода, а температура воздуха будет колебаться от -16 до -25 градусов.
- В связи с неблагоприятными погодными явлениями в регионе повышается вероятность чрезвычайных ситуаций муниципального уровня, - предупредили в ГУ МЧС по Нижегородской области.
Из-за сильных нагрузок на системы электроснабжения или неисправности электрооборудования возможно возникновение аварий на объектах ЖКХ и энергетики, увеличение техногенных пожаров.
Чтобы избежать переохлаждения и обморожения, нижегородцам рекомендовано ограничить пребывание на улице, особенно детям и пожилым людям. А если уж собрались погулять, то одевайте комфортную теплую одежду и обувь. При появлении первых признаков обморожения немедленно обращайтесь к врачу.
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