Первые итоги снегопада в Нижнем Новгороде: за сутки произошло 139 ДТП

Обильные снегопады в Нижнем Новгороде стали причиной множества ДТП и привели к тому, что город сковал транспортный коллапс. Так, в первый день непогоды на транспортных магистралях произошло 139 ДТП, из которых 23 – с пострадавшими в них людьми.

Из-за сложных погодных условий нижегородские сотрудники ГИБДД работали на два фронта. Естественно, в первую очередь, они предупреждали и пресекали нарушение правил дорожного движения, но сил хватало и на практическую помощь водителям.

Например, уже традиционно на проблемных местах спусков и подъемов дежурили дополнительные экипажи ДПС. С помощью тягачей они помогали большегрузам с подъемом, тем самым предотвращая ДТП, заторы и обеспечивая бесперебойность движения.

Сейчас специалисты продолжают следить за ситуацией на дорогах и изменениями погоды.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!