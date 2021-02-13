Мастер-аферист развел 26 нижегородцев на 1,5 млн рублей

Нижегородские полицейские задержали 29-летнего афериста, который путем обмана заработал 1,5 миллиона рублей. В отношении подозреваемого сейчас возбуждены уголовные дела. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

К слову, сценарий мошенничества был достаточно незамысловат. Мужчина размещал в интернете объявления об оказании услуг по ремонту бытовой и компьютерной техники, а затем похищал имущество граждан и сдавал их в комиссионные магазины или ломбарды.

Самое удивительное то, что мастер-аферист нисколько не пытался остаться неузнанным. Он приходил к своим заказчикам на дом, проверял технику, называл цену своих услуг, а потом благополучно забирал чужое имущество и предоплату. Естественно, после таких ремонтных работ, ни один из клиентов больше свою технику не увидел.

На допросе мужчина признался во всех фактах мошенничества, теперь он заключен под стражу.

Расследование по этому делу продолжается. Полиций проверяет его причастность к аналогичным преступлениям в областном центре.

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