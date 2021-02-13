Более 77 единиц спецтехники убирают снег на федеральных трассах Нижегородской области

Уборка идет непрерывно. Фото: ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород

Сегодня, 13 февраля, в условиях непогоды на федеральных трассах Нижегородской области в усиленном режиме работают свыше 77 единиц спецтехники. Они занимаются беспрерывной расчисткой и обработкой дорог. Об этом сообщает ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.

На трассах М-7 «Волга», Р-177 «Поветлужье» и Р-158 работают комбинированные дорожные машины, грейдеры, тракторы со снегоочистительным оборудованием и погрузчики. Также сегодня на критических подъемах находятся тягачи. Они помогают грузовикам взбираться на эстакады в случае каких-либо затруднений.

- За прошедшие сутки для обработки дорог использовано свыше 1100 тонн противогололедных материалов, - сообщает ведомство.

Сейчас серьезных затруднений на трассах нет. Исключение составляет участок дороги М-7 «Волга» в Кстовском районе и Лысковском округе, где поток машин наиболее плотный.

Во избежание аварийных ситуаций и несчастных случаев водителям необходимо соблюдать особую осторожность, не совершать опасных маневров и обгонов.

Телефон для связи с диспетчерской 8-800-505-76-52 (круглосуточно, звонок бесплатный). Дорожники готовы оперативно отреагировать на сообщения о нештатных ситуациях и оказать помощь водителям.

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