16 и 18 февраля в Нижегородской области пройдут online-ярмарки вакансий

16 и 18 февраля 2021 года в Центрах занятости населения Володарского района, Арзамаса, Выксы, Дзержинска и Чкаловска пройдут online-ярмарки вакансий учебных и рабочих мест. Об этом сообщает региональное управление по труду и занятости населения.

Жителям Нижегородской области расскажут о положении на рынке труда, а также помогут с поиском работы. Для участия в online-ярмарке вакансий потребуется воспользоваться интернет-ресурсом Zoom. Это требуется для того чтобы, не выходя из дома, пройти собеседование с заинтересовавшими работодателями.

В рамках ярмарки вакансий граждане смогут получить всю интересующую их информацию из «первых уст», а также лично пообщаться с представителями кадровых служб крупных работодателей города, узнать о льготах, характере и условиях работы. В частности, будет возможность задать вопросы в чате специалистам, занимающимся поиском и подбором персонала, оформить и отправить свое резюме в электронном виде.

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