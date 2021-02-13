Движение поездов на перегоне Ветлужская – Шеманиха восстановлено

Утром, 13 февраля, на перегоне Ветлужская – Шеманиха Горьковской железной дороги было восстановлено движение поездов по обоим путям.

Работы по полному восстановлению инфраструктуры железнодорожного пути продолжаются. На месте схода работает специальная техника, рабочие занимаются восстановлением контактных проводов и ригельных опор.

Четыре пассажирских поезда дальнего следования задерживаются из-за произошедшего ЧП и аварийно-восстановительных работ. В частности, поезд №109, следующий по маршруту «Новый Уренгой – Москва», опаздывает уже на 4 часа 51 минуту. Поезд №90 «Нижний Новгород – Воркута» на 4 часа 14 минут, а №12 «Москва - Новый Уренгой» на 1 час 55 минут. Поезд №92 из Москвы в Северобайкальск опаздывает на 1 час 22 минуты.

- Был задержан пригородный поезд №6542 Урень – Пижма на 3 часа 13 минут, - сообщает ведомство.

Напомним, что накануне на переезде на станции Шеманиха автомобиль протаранил грузовой поезд. Из-за этого восемь вагонов сошли с рельсов.

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