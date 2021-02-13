На юго-восток Нижегородской области надвигается ледяной дождь

Ледяной дождь пройдёт на юго-востоке Нижегородской области. В регионе уже объявлено экстренное предупреждение.

- По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», примерно с 7 до 10 утра 13 февраля местами по юго-востоку Нижегородской области начнёт идти ледяной дождь, - сообщают спасатели. – И такая погода сохранится до конца дня.

В связи с такой погодой прогнозируется возникновение ЧС, обрыв линий связи и электропередач, обрушение ветхих конструкций и падание деревьев. На трассах могут образоваться пробки и ДТП. Кроме того, в работе аэропорта «Стригино» тоже могут быть нарушения.

Напомним, что нижегородским водителям в такую погоду следует соблюдать максимальную осторожность на дорогах, выбирать безопасную дистанцию и интервал. Кроме того, лучше ограничить использование автомобилей без особой необходимости.

Пешеходам тоже стоит быть внимательнее, не стоит перебегать проезжую часть вблизи движущихся машин. Также стоит позаботиться о нескользящей обуви и не торопится при ходьбе по скользким дорожкам, пожилым людям следует использовать трость.

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