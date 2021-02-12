Более 40 млн рублей выделят из федбюджета на поддержку нижегородской промышленности

Более 40 миллионов рублей выделят из федерального бюджета на поддержку и развитие нижегородских промышленных предприятий. Всё потому что Нижегородский Минпром победил в федеральном конкурсе государственных программ развития промышленности. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

В конкурсе госпрограмм развития промышленности участвовали 50 субъектов России. Победителями стала ровно половина от общего числа участников — 25 регионов.

— Федеральные субсидии предоставляются регионам, которые берут на себя определённые обязательства по оказанию поддержки промышленным предприятиям. Например, мы предусмотрели такие меры, как возмещение части затрат на подключение к коммунальной инфраструктуре, оплата первого взноса или аванса при заключении договора лизинга, компенсация затрат на приобретение нового оборудования, докапитализация Регионального фонда развития промышленности. Все эти меры позволяют предприятиям реализовать новые масштабные проекты или существенно модернизировать производство, что приводит к увеличению конкурентоспособности их продукции, созданию новых рабочих мест, повышению заработной платы сотрудников, — пояснил Глеб Никитин.

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