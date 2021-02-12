Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира появилось в Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановление об объединении двух правительственных подразделений – регионального департамента лесного хозяйства и комитета по охране и воспроизводству объектов животного мира. Руководителем нового министерства назначен Роман Воробьев, ранее возглавлявший департамент лесного хозяйства.

- Благодаря этому объединению удастся оптимизировать численность центральных аппаратов этих органов власти, - пояснил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Также это повысит эффективность исполнения полномочий в сфере лесных отношений и охотничьего хозяйства. Решение об объединении департамента и комитета - часть общей работы по повышению эффективности органов госвласти региона.

По словам губернатора, перед новым министерством поставлены серьезные задачи, прежде всего, связанные с реализацией национального проекта «Экология».