Николай Бармин назначен и.о. ректора Нижегородской сельхозакадемии

Вчера, 11 февраля, в Нижегородской государственной сельхозакадемии (НГСХА) провели рабочее совещание, в ходе которого вице-губернатор региона Андрей Саносян представил нового исполняющего обязанности ректора вуза Николая Бармина. В том числе в заседании принял участие министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.

Андрей Саносян подчеркнул, что теперь образовательное учреждение ждёт комплексная модернизация.

– Николай Бармин занял этот пост по решению министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева, по представлению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Ожидания от деятельности учебного заведения у нас очень большие, поэтому его ждут серьёзные перемены. Есть много вопросов, которые необходимо решить, – обозначил Андрей Саносян.

А также отметил, что подход к развитию НГСХА будет комплексный. Предполагается активизация компетенций коллектива сотрудников, модернизация материально-технической и научной баз вуза и актуализация учебных программ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!