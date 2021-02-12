На реконструкцию стадиона «Труд» требуется более 150 млн рублей. Фото: Яндекс. Карты

На ремонт нижегородского стадиона «Труд» в Сормовском районе требуется более 150 миллионов рублей. Стадион был открыт в 2002 году после реконструкции, но средства на его обслуживание не выделялись, и он начал постепенно разрушаться. Об этом сообщает ИА «В городе N» со ссылкой на директора департамента физической культуры и спорта Нижнего Новгорода Юрия Звездина.

По его словам, стадион остро нуждается в новой современной холодильной установке: одна из трех имеющихся на «Труде» не работает, а две другие выработали свой ресурс и работают не в полную мощь. Только на решение этой проблемы необходимо порядка 83 млн рублей.

Ремонта требуют чаша стадиона, бетонное покрытие которой почти разрушилось и уже видна арматура, а также подтрибунные помещения – там уже прогнил пол, а стены покрылись плесенью. По предварительным подсчетам, на эти работы уйдет около 44 млн рублей.

Примерно в такую же сумму обойдется льдоуборочная машина, которую также необходимо менять. Еще 6-8 млн рублей потребуется на разработку проектно-сметной документации.

Председатель гордумы Олег Лавричев на заседании постоянной комиссии по социальной политике 11 февраля отметил, что стадион «Труд» необходимо привести в порядок к 800-летию Нижнего Новгорода.