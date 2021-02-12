Девять участков автодорог отремонтируют в Борском городском округе в 2021 году

В течение 2021 года планируется отремонтировать девять участков автомобильных дорог в Борском городском округе Нижегородской области. Проходить работы будут в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Информацией об этом поделился губернатор региона Глеб Никитин.

– Автодорога Неклюдово – Бор – Валки – Макарьево – одна из самых востребованных в Борском городском округе. Интенсивность движения здесь составляет около 3000 автомобилей в сутки. Специалистам предстоит отремонтировать 17 километров дорожного полотна, а всего в округе в этом году будет восстановлено более 46 километров дорог благодаря нацпроекту, – рассказал Глеб Никитин.

Главное управление автомобильных дорог Нижегородского региона, в свою очередь, дало оценку масштабу предстоящих работ:

– В соответствии с контрактом работа на 17-километровом участке автодороги Неклюдово – Бор – Валки – Макарьево начнётся в июле, однако подрядчик намерен выйти на объект раньше. Здесь будет уложено новое двухслойное асфальтобетонное покрытие, будут укреплены обочины и заменены остановочные павильоны. Сдача объекта намечена на конец сентября, – заявил замначальника отдела ГКУ НО "ГУАД" Василий Вакарчук.

– Этот участок дороги соединяет Бор с другими районами области. Вдоль неё располагается много густонаселённых деревень и сёл. Ремонт 2021 года непосредственно коснётся участка от деревни Вернягово до села Ямново. Надеюсь, в результате снизится напряжённость на дороге, – поделился замглавы администрации г.о.г. Бор Александр Ворошилов.

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