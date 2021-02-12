Авиарейсы из Нижнего Новгорода в Киргизию открываются 20 февраля

Авиасообщение с Киргизией открывается в нижегородском аэропорту Стригино с 20 февраля 2021 года. Об этом заявили в пресс-службе воздушной гавани Нижнего Новгорода.

Направление будет обслуживать компания Nordwind. Самолет в Ош будет отправляться по субботам: вылет из Нижнего Новгорода 23:55, прибытие в Ош – в 06:45. Обратный рейс будет выполняться по воскресеньям в 09:00, прибытие в Стригино – в 10:10.

Перелеты будут осуществляться на воздушных судах Boeing 737 вместимостью 189 кресел.

«Расписание носит предварительный характер, возможны изменения. Решение о выполнении рейсов принимает авиаперевозчик», - предупредили в пресс-службе аэропорта Стригино.

Напомним, на днях стало известно, что из Нижнего Новгорода открываются прямые рейсы в Ереван, ОАЭ и Турцию.