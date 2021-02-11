4 млрд рублей уйдёт на укрепление берега Черниговской набережной в Нижнем Новгороде

Берег Черниговской набережной в Нижнем Новгороде укрепят за 4 млрд рублей. А именно участок от Канавинского моста до Молитовского на улице Черниговской по правому берегу Оки. Об этом сообщает NewsRoom24 со ссылкой на нижегородскую Гордуму. Вчера, 11 февраля, комиссия Гордумы по имуществу и земельным отношениям одобрила решение о передаче в собственность Нижегородского региона берегоукрепительных сооружений.
Ранее они передавались в пользование региону для реконструкции.
Начальник управления корпоративных отношений и реализации комплексных решений минимущества Нижегородской области Игорь Чебанов пояснил, что инвестор обратился в региональное правительство и предложил заключить концессионное соглашение на реконструкцию берегоукрепительных сооружений правого берега Оки между двумя переправами.
На настоящий момент параметры соглашения, перечень объектов и земельных участков и возможность финансирования со стороны федерального бюджета прорабатываются.
Тем временем председатель комиссии Кирилл Лазорин попросил министерство предоставить депутатам план по реконструкции набережной.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!