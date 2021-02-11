4 млрд рублей уйдёт на укрепление берега Черниговской набережной в Нижнем Новгороде

Берег Черниговской набережной в Нижнем Новгороде укрепят за 4 млрд рублей. А именно участок от Канавинского моста до Молитовского на улице Черниговской по правому берегу Оки. Об этом сообщает NewsRoom24 со ссылкой на нижегородскую Гордуму. Вчера, 11 февраля, комиссия Гордумы по имуществу и земельным отношениям одобрила решение о передаче в собственность Нижегородского региона берегоукрепительных сооружений.

Ранее они передавались в пользование региону для реконструкции.

Начальник управления корпоративных отношений и реализации комплексных решений минимущества Нижегородской области Игорь Чебанов пояснил, что инвестор обратился в региональное правительство и предложил заключить концессионное соглашение на реконструкцию берегоукрепительных сооружений правого берега Оки между двумя переправами.

На настоящий момент параметры соглашения, перечень объектов и земельных участков и возможность финансирования со стороны федерального бюджета прорабатываются.

Тем временем председатель комиссии Кирилл Лазорин попросил министерство предоставить депутатам план по реконструкции набережной.

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