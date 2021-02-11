Представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров обсудил с и.о. главы Мордовии предстоящие выборы в органы власти

Вчера, 10 февраля, в Саранске полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провёл рабочую встречу с временно исполняющим обязанности главы Мордовии Артёмом Здуновым. На повестке дня были общественно-политические вопросы и предстоящие выборы в органы власти, которые пройдут в Единый день голосования.

– Самое главное, чтобы выборы всех уровней в округе прошли открыто, конкурентно и легитимно. Совмещение в единый день голосования выборов разных уровней означает увеличение числа участников, в том числе кандидатов и наблюдателей. Необходимы скоординированные действия органов правопорядка и соответствующих территориальных органов госвласти для обеспечения безопасности всех участников избирательного процесса и соблюдения избирательного законодательства, – сказал Игорь Комаров.

Временно исполняющий обязанности Главы Мордовии Артём Здунов обратил внимание на то, что изменения в составе депутатов однозначно будут. Но, по его словам, не ради изменений:

– Считаю, обновление нужно вести по классической технологии кадрового резерва. Главные критерии – профессионализм и повестка, с которой новые люди идут на выборы. Очень поможет познакомиться с молодыми, перспективными людьми кадровый конкурс, ранее анонсированный в республике.

Напомним, что 23 января этого года в селе Лямбирь в Республике Мордовия губернатор Нижегородского региона Глеб Никитин и вр.и.о. Главы Мордовии Артём Здунов подписали соглашение о сотрудничестве регионов. В рамках соглашения Нижегородская область и Мордовия будут совместно развивать паломническо-туристические кластеры "Арзамас – Дивеево – Саров" и "Саранск – Темников – Санаксарь". Вместе с тем, в ходе встречи, стороны подписали меморандум об обмене лучшими региональными практиками.

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