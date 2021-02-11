Некачественное топливо выявили на десяти нижегородских АЗС. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Некачественное топливо выявили на десяти автомобильных заправках Нижегородской области за последние полгода. Результаты независимой экспертизы показали, что оно не соответствует техрегламенту. Об этом стало известно в ходе рабочего совещания в Законодательном Собрании Нижегородской области по итогам реализации первого этапа проекта общественного экологического контроля «Трасса».

В рамках проекта с июля 2020 года по январь 2021 года общественными инспекторами и волонтерами были проверены 42 АЗС в Большемурашкинском, Княгининском, Перевозском, Вадском, Дальнеконстантиновском, Арзамасском, Сергачском и Дивеевском районах Нижегородской области. Специалистами было отобрано 78 проб бензина и дизельного топлива, 10 из которых оказались не соответствующими техническому регламенту. Была выявлена реализация дистиллятов на 2 АЗС Большемурашкинского и Княгининского районов.

Кроме того, в ходе проведения общественного контроля были выявлены факты нарушений закона о защите прав потребителей: на некоторых автозаправках отсутствовала полная и достоверная информация для клиентов. Так, отсутствовали паспорта качества моторного топлива, а маркировка на заправочных колонках не соответствовала требованиям.

Результаты общественной проверки направлены в ПМТУ Росстандарта.