«Околица» в Нижнем Новгороде стала рекреационной зоной

«Околица» в деревне Новая Нижегородского района снова стала рекреационной зоной в генеральном плане города. Об этом сообщает NewsRoom24 со ссылкой на постановление правительства.

- На всей территории детской площадки "Околица", расположенной в деревне Новая Нижегородского района, зона индивидуальной высокоплотной жилой застройки стала зоной рекреационно-ландшафтных территорий со средними нагрузками. На всех 7 участках, - пояснила градозащитница Мария Попова.

Напомним, эти изменения в генеральный план города были внесены по просьбе самих местных жителей. Благодаря внесенным изменениям жители могут рассчитывать на благоустройство данной территории по федеральной программе.