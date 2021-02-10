Перехватывающие парковки на 2400 мест появятся в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде планируется создать целую сеть перехватывающих парковок, рассчитанных на 2400 машиномест. Об этом сообщает GiperNN со ссылкой на департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

- В соответствии с комплексной схемой организации дорожного движения стоянки появятся у ключевых транспортно-пересадочных узлов, - говорится в сообщении. - Здесь водители смогут оставлять свои автомобили и пересаживаться на общественный транспорт. Благодаря этому им не придется пользоваться платными парковками.

Уже известно, что перехватывающие парковки организуют на улице Сергея Акимова (800 мест), около станции метро «Парк Культуры» (300 мест), возле ж/д станции Варя (400 мест), около площади Сенной (400 мест), на Казанском шоссе у дома №12а (500 мест).