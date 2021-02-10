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Артур Амбарцумян стал новым членом Общественной палаты Нижнего Новгорода

Это решение было принято на очередном заседании палаты
Юлия ВАСИЛИШИНАЮлия ВАСИЛИШИНА
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Руководитель НРО Федерации компьютерного спорта России Артур Амбарцумян избран новым членом Общественной палаты Нижнего Новгорода. Соответствующее решение было принято в ходе рейтингового голосования на очередном заседании палаты, состоявшемся 9 февраля. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

- Выборы проводились и по квоте главы города, и по квоте городской Думы, - пояснил председатель палаты Геннадий Рябов. - Еще одного человека должны выбрать члены палаты. При этом в итоговый список для голосования были включены 15 кандидатур от общественных организаций.

Известно, что среди претендентов были еще три человека – председатель местной национально-культурной автономии азербайджанцев Нижнего Новгорода Магамед Ахмедов, директор школы №55 Ирина Водопьянова и директор частного учреждения дополнительного образования «СЁМА» Татьяна Колдашова.