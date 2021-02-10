Заброшенные хоккейные коробки восстановят в Нижнем Новгороде. Фото: Гордума Нижнего Новгорода

Хоккейные коробки приведут в порядок к следующему сезону в Нижнем Новгороде. С 28 января по 15 февраля в городе проводится мониторинг их состояния, по итогам которого будет определен фронт работ. Соответствующее решение было принято депутатами городской Думы на заседании профильной комиссии по социальной политике 21 января 2021 года.

«В комиссию по социальной политике городской Думы поступает множество жалоб граждан на состояние хоккейных коробок. Мы приняли решение провести тщательное обследование данных объектов с привлечением сил волонтерских организаций и всех заинтересованных лиц», – сообщила председатель комиссии, депутат городской Думы Инна Ванькина.

Всего на территории Нижнего Новгорода расположено порядка 100 хоккейных коробок. Во время проверок будет дана оценка состояния каждого такого объекта, на основании чего будет составлен план ремонта на весенне-летний период 2021 года.

«Объекты, находящиеся в неудовлетворительном состоянии, будут рекомендованы к сносу с последующей заменой на новые, многофункциональные спортивные объекты», - рассказали в Управлении по связям со СМИ и публичным коммуникациям Городской Думы Нижнего Новгорода.