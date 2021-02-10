В поселке Новинки ограничат движение из-за проведения «Лыжни России-2021»

На время соревнований в зоне проведения мероприятий будет запрещена парковка. Фото: Городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

В связи с проведением Всероссийского соревнования «Лыжня России-2021» планируется ограничить движение транспорта на нескольких участках в посёлке Новинки. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Ограничение движения будет введено по улице Гагарина на участке от улицы Школьной до дома №18, а также по улице Новая напротив дома №202. Изменения движения транспорта будет действовать с 07:00 до 16:00 13 февраля.

Так, въехать в поселок Новинки будет возможно с 07:00 до 12:00. Транспорту нужно будет двигаться с улицы Окской через улицу Приокскую и улицу Богородскую.

Выезжать из посёлка Новинки в период с 07:00 до 16:00 необходимо через улицы Нижегородскую и Магистральную на улицу Окскую.

- На время соревнований в зоне проведения мероприятий будет запрещена парковка транспортных средств, - сообщает ведомство.

В департаменте транспорта напоминают водителям, что нужно быть предельно внимательными на дорогах и следовать указаниям установленных дорожных знаков.

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