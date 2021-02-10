В 16 районах Нижегородской области не найдено новых случаев заражения

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 16 муниципалитетах.

Отметим, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 89 103 человека. В частности, в самом Нижнем Новгороде проживают 38 575 зараженных, а остальные 50 528 человек – распределены по районам и городским округам региона.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (6 993 человека) и на Бору (4 641 человек). Следом идёт Павловский район — зараженных 2 518 человек, и 2 442 жителя Балахнинского района.

Данные по районам Нижнего Новгорода:

Автозаводский – 9 672

Ленинский – 6 247

Советский – 5 421

Канавинский – 3 965

Московский – 3 774

Сормовский – 3 670

Нижегородский – 2 917

Приокский – 2 909

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