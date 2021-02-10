Ещё 456 нижегородцев заразились коронавирусом за сутки

По данным на 10 февраля 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 89 103 человека. За сутки выявлено 456 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный Минздрав.
Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области за последние сутки составило 445 человек. С начала пандемии коронавирусом переболели 81 105 жителей региона.
Тесты на коронавирус в Нижегородской области сдали 2 206 178 человек. Средний показатель тестирования составил 184,9 теста на 100 тысяч населения.
Примерно 3,6 тысячи человек сейчас находятся на амбулаторном лечение, поскольку их болезнь протекает в лёгкой форме или бессимптомно. Свыше 3,1 тысяч человек лечатся в больницах.
Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.
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