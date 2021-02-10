Заместитель министра высшего образования и науки РФ посетил Нижегородский НОЦ

Показ проектов Нижегородского научно-образовательного центра состоялся накануне. В частности, были презентованы программа «ЛОГОС», беспилотный автомобиль, проект по созданию биоразлагаемых полимеров и многие другие разработки. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
С проектами знакомился заместитель министра высшего образования и науки РФ Алексей Медведев.
Также в Нижнем Новгороде состоялось расширенное совещание по вопросам деятельности центра и его ключевых задач.
- Мы понимаем, что наиболее эффективный механизм реализации инновационных проектов - это кооперация с реальным сектором экономики. Поэтому для нас наука, образование и бизнес идут в одной цепочке, - поделился заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.
Отметим, что сейчас участниками Нижегородского НОЦ являются 29 организаций, ещё 73 предприятия являются партнёрами.
- В контуре деятельности консорциума находятся уже 227 проектов, - подытожил замгубернатора.
Напомним, что по инициативе президента РФ Владимира Путина 2021 год признан Годом науки и технологий.
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