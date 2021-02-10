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Восьмибалльные пробки зафиксированы в Нижнем Новгороде утром 10 февраля

Заторы наблюдаются практически на всех крупных магистралях
Ирина ШВЫРКАЕВА
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Серьезные заторы наблюдаются в Нижнем Новгороде утром 10 февраля.

Серьезные заторы наблюдаются в Нижнем Новгороде утром 10 февраля.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Серьезные пробки образовались на дорогах Нижнего Новгорода утром 10 февраля. Сервис «Яндекс.Пробки» оценивает дорожную обстановку в восемь баллов. Вероятно, ситуацию осложнил слабый снегопад, который прошел минувшей ночью и продолжается до сих пор.

Многокилометровая пробка растянулась на проспекте Ленина от станции метро Двигатель Революции до площади Комсомольской. Быстро объехать затор по улице Баумана не получится: здесь дороги тоже подсвечены красным.

Серьезно затруднено движение по проспекту Гагарина в сторону центра: постоять придется от Сурикова до ННГУ. Трудности также испытывают водители на улице Ванеева в районе перекрестка с улицей Надежды Сусловой, на Родионова, Казанском и Анкудиновском шоссе.

Медленно идут потоки транспорта на подъем после метромоста, серьезные пробки в районе Стрелки, на развязке около бывшего кинотеатра «Москва». В Сормове большая пробка от улицы Хальзовской до станции Варя.

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