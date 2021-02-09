Билайн сделал популярную линейку тарифов «Близкие люди» еще более выгодной.

Тариф один, а выгодно всем!

Подключив к одному тарифу всех членов своей семьи, бабушек и дедушек или даже друзей, клиенты Билайн могут не волноваться, если у кого-то из близких не вовремя закончится интернет или кто-то из них останется без связи в сложной ситуации, забыв пополнить счет. Ведь «Близкие люди» – уникальная линейка тарифов, которая позволяет подключить до 5 дополнительных номеров.

Тарифы объединяют сразу все самые востребованные услуги и для семейного использования, и все девайсы (от умных часов до планшета). Среди них: большие пакеты минут, пакет интернета или безлимитный интернет и безлимитные опции, доступ к «Билайн ТВ» для дома или мобильных устройств. Наполнение услуг варьируется в зависимости от выбранного тарифа и города подключения.

Теперь у жителей Нижнего Новгорода еще больше возможностей для общения с родными.

Например, в Нижнем Новгороде всего за 13 рублей в день пользователи тарифа «Близкие люди 2» получают 40 ГБ мобильного интернета, 600 минут разговоров и 300 SMS-сообщений в месяц, безлимитный доступ к популярным мессенджерам, возможность подключить «Любимый номер» и делиться мобильным интернетом еще с 1 девайсом, и многое другое.

С 29 января по 31 марта 2021 года клиенты могут подключиться к Билайн и делиться своим тарифом с семьёй совершенно бесплатно*. Предложение действительно только для тех, кто впервые подключает дополнительные номера к своему тарифу.

Объединив номера всех членов семьи в одном тарифе, можно управлять услугами, подключать или менять номера, и оплачивать только один счет (а не за несколько номеров, как раньше) всего в несколько кликов в мобильном приложении «Мой Билайн» (12+). Таким образом, единый счет делает расходы на связь всей семьи прозрачными и прогнозируемыми, а управлять ими становится легче.

Подобрать наиболее подходящий тариф можно на сайте.

Подобрать наиболее подходящий тариф можно на сайте.

Подробнее об организаторе акций и их условиях – на beeline.ru.