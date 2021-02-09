Нижегородцы пожаловались на запах газа в Сормове

Сегодня жители Нижнего Новгорода пожаловались на неприятный запах газа в Сормовском районе. Такие сигналы поступили с улиц Мокроусова, Римского-Корсакова, Светлоярской и Василия Иванова. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

- С 15:01 поступило несколько сообщений от нижегородцев о неприятном запахе, - рассказали в ведомстве. – По данным ООО «Газпром Трансгаз Нижний Новгород» оборудование работает штатно.

Тем не менее, в Сормовский район были направлены пожарно-спасательные подразделения Нижегородской области.

- Передвижные лаборатории уже взяли заборы проб воздуха, - рассказали в региональном МЧС. – Превышения предельно допустимых концентраций веществ в воздухе не зафиксировано. Уже в 15:15 никакого запаха в воздухе не было.