Итоговое собеседование по русскому языку для девятиклассников пройдет 10 февраля

10 февраля в нижегородских школах пройдет итоговое собеседование по русскому языку для девятиклассников. Оно станет одним из условий допуска к ГИА. Об этом сообщили в министерстве образования Нижегородской области.

- Это собеседование пройдет в 739 школах, - сообщили в ведомстве. – На участие в этом мероприятии записались уже свыше 28 тысяч нижегородцев.

По данным ведомства, участников ожидает четыре задания, каждое из которых займет 15 минут. Учеников ожидает чтение текста вслух, пересказ текста с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником.

Итоговое собеседование оценивается по системе «зачет/незачет».