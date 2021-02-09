Сормовский парк закрыли из-за морозов 9 февраля

9 февраля в Нижнем Новгороде закрыли Сормовский парк. Сделано это было из-за морозов. Об этом сообщается на странице парка в соцсети.

- 9 февраля парк не работает в связи с погодными условиями, - говорится в сообщении. – Одевайтесь теплее.

Напомним, ранее мы выяснили, сколько продлятся морозы в Нижнем Новгороде. Как оказалось, самым холодным днем на этой неделе должен был стать понедельник, 8 февраля.

- Начиная с воскресенья, 7 февраля, в Нижнем Новгороде установится морозная погода – столбики термометров опустятся до – 19 градусов, - предупредили синоптики. – В ночные часы будет еще холоднее – до -23 градусов.

Такая погода продержится в Нижнем Новгороде в течение всей следующей недели. Самым холодным днем станет понедельник, 8 февраля. В этот день столбики термометров опустятся до – 23 градусов, а по ночам – до 28 градусов. Небольшого ослабления морозов можно ожидать только к выходным.