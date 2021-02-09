Умерла оперная певица Людмила Коржакова в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде на 74-м году жизни скончалась Заслуженная артистка РСФСР, оперная певица Людмила Коржакова. Об этом сообщается на сайте Нижегородского театра оперы и балета.

- Людмила Коржакова пришла в оперную труппу театра в 1973 году сразу после окончания института имени Гнесиных, - говорится в сообщении. - Её дебютом стала партия Зибеля в опере «Фауст». Но самой дорогой ролью на оперной сцене для Людмилы Коржаковой всегда оставалась партия Любаши в опере Римского-Корсакова «Царская невеста».

В Нижегородском театре оперы и балеты артистка служила около полувека. Звание Заслуженной артистки РСФСР ей было присвоено в 1983 году. Скончалась Людмила Коржакова 8 февраля.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» выражает соболезнования родным и близким певицы.